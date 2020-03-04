«Я горжусь»: мать фронтмена Little Big, советовавшая ему бросить музыку, готовится к выступлению сына

Мать фронтмен группы Little Big Ильи Прусикина, советовавшая сыну бросить музыку и найти работу, рассказала, что гордится им. Она готовится к выступлению музыканта.
От России на «Евровидение 2020», которое пройдет в Роттердаме, поедет группа Little Big.
«Это мой сын! Конечно, я горжусь. Любая мама будет гордиться», — заявила мать Ильи Прусикина Анна, пишет «Комсомольская правда-Петербург».
Женщина отметила, что обязательно будет смотреть выступление группы.
Как рассказывал сам Прусикин, мать советовала ему после окончания университета найти работу по профессии и бросить музыку. Однако музыкант, отучившись на психолога, от мечты отказываться не стал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективу уже пророчат победу.