Петербургская группа Little Big едет на «Евровидение»

Наконец участника от России назвали официально. Поклонники ликуют.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщили в программе «Вести» на Первом канале. От России на «Евровидение 2020», которое состоится в Роттердаме, поедет петербургская группа Little Big. Коллективу уже пророчат победу, хотя далеко не все страны определились с конкурсантами.

Илья Прусикин, основатель группы, не раз говорил, что хотел бы выступить на «Евровидении». Он уверен, что иностранный зритель хорошо примет Little Big, ведь их треки уже популярны далеко за пределами родины. Так, их клип Skibidi посмотрели более 350 миллионов раз – он стал сенсацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, кто представит Белоруссию на «Евровидении-2020». Проект VAL набрал 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей. Всего в финале национального отбора принимали участие 12 конкурсантов.