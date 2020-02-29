Стало известно, кто представит Белоруссию на «Евровидении-2020»

Стало известно, кто представит Белоруссию на &#171;Евровидении-2020&#187;
Логотип Евровидения-2020. Фото: Европейский вещательный союз

Группа VAL стала победителем национального отборочного тура Евровидения-2020 в Белоруссии и будет представлять страну как минимум в полуфинале конкурса песни. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».

Проект VAL набрал 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей. Всего в финале национального отбора принимали участие 12 конкурсантов.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.

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