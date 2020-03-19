Пиотровский назвал борьбу с пандемией коронавируса войной

Пиотровский отметил, что первая прямая трансляция из хранилища в Старой Деревне набрала в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" более 300 тысяч просмотров за два дня. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Пиотровский отметил, что первая прямая трансляция из хранилища в Старой Деревне набрала в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" более 300 тысяч просмотров за два дня. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил с обращением к сотрудникам музея после публикации приказа о временной приостановке работы культурных учреждений.

Глава музея подчеркнул, что борьба с коронавирусом — это война с «невидимым врагом». При этом Пиотровский провел параллель с действительно сложными для Петербурга временами, вспомнив блокаду, и отметил, что сейчас положение значительно лучше. Эрмитаж продолжит свою работу, просто перейдя в режим онлайн, рассказал директор музея.

Пиотровский также заверил коллег, что карантин не помешает развитию межмузейных связей и просветительской деятельности. Он считает, что активной культурной жизни в онлайн-пространстве Эрмитаж продемонстрирует Петербургу и всему и миру пример дисциплины и разумного оптимизма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первым вместе с Эрмитажем переместился в виртуальное пространство Исаакиевский собор.