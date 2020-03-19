В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погиб один человек

В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погиб один человек
Иномарка врезалась в припаркованную фуру. Фото: vk.com/spb_today

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 465 ДТП.

Согласно статистике за 18 марта, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях погибли два человека.

В Петербурге погиб один человек, в Ленобласти скончался один человек в результате ДТП. В ГИБДД насчитали 19 пострадавших в авариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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