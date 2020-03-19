Генконсульство Финляндии в Петербурге приостановило выдачу виз из-за коронавируса

Генконсульство Финляндии в Петербурге приостановило выдачу виз из-за коронавируса
Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге временно приостановило прием документов для оформления виз.

Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавируса.

По этой причине приостановлен прием заявлений на получение разрешений на временное прибывание, сообщает пресс-служба консульства в социальной сети «ВКонтакте».

Все принятые заявления будут рассмотрены, но срок действия визы по ним начнется не ранее чем 1 мая 2020 года.

Заявления на получение визы могут приниматься в исключительных случаях у владельцев дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии и лиц, въезжающих в страну на похороны.

Число заболевших вирусом COVID-19 в Финляндии, по последним данным, достигло 155 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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