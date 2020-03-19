В российских ресторанах могут начаться проблемы со спиртным из-за коронавируса

Поставщики, со своей стороны, объясняют, что сложности возникнут лишь "в долгосрочной перспективе", а нынешний запасов хватит на несколько месяцев. Фото: pixabay.com

Поставщики, со своей стороны, объясняют, что сложности возникнут лишь "в долгосрочной перспективе", а нынешний запасов хватит на несколько месяцев. Фото: pixabay.com

Российским заведениям грозят проблемы с поставками алкоголя: из-за пандемии коронавируса, закрывшей границы многих стран, даже у крупнейших импортеров спиртного возникают проблемы.

При этом поставщики предлагают заведениям, пока ситуация не накалилась до предела, запастись самым необходимым. Импортеры утверждают, что в ближайшее время еще могут доставить спиртное, чтобы пополнить запасы баров, правда, действуют только после внесения предоплаты, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что рестораны и кафе в России и без того испытывают затруднения из-за коронавируса: вводимые ограничения и карантин лишают заведения посетителей, а тех, что приходят, все труднее обслужить с учетом всех мер безопасности, предписываемых органами власти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выдачу финских виз в Петербурге приостановили из-за коронавируса.