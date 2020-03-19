Рестораторы Петербурга заявляют о необходимости налоговых каникул

Участники ресторанного рынка просят освободить точки общепита от уплаты всех налогов и коммунальных услуг в течение 120 дней (4 месяцев), а также помочь с кредитами от госбанков и освободить от плановых и внеплановых проверок. Фото: pixabay.com

Участники ресторанного рынка просят освободить точки общепита от уплаты всех налогов и коммунальных услуг в течение 120 дней (4 месяцев), а также помочь с кредитами от госбанков и освободить от плановых и внеплановых проверок. Фото: pixabay.com

Владельцы заведений в Северной столице обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой о поддержке ресторанного бизнеса.

Предприниматели направили обращение в электронную приемную градоначальника, а также составили аналогичную петицию на портале Change.org. На сегодняшний день к создателям петиции присоединились еще 284 ресторатора. Владельцы заведений считают, что на время пандемии коронавируса, из-за которой в отношении общепита действует ряд строгих ограничений, стоит ввести налоговые каникулы, а также отменить проверки.

В противном случае, без работы из-за бушующей пандемии останутся более ста тысяч человек. Рискуют не только сотрудники заведений, но и сами предприниматели, чей бизнес без выручки может пойти ко дну. Глава города пока не прокомментировал обращение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским ресторанам грозят проблемы с поставками спиртного из-за коронавируса.