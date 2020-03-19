Петербуржцам посоветовали отложить походы в загс

Жителям Северной столицы порекомендовали отложить посещение отделов загса и дворцов бракосочетания из-за угрозы распространения инфекции COVID-19.

Соответствующие ограничения будут действовать до конца апреля. Комитет по делам записи актов гражданского состояния попросил петербуржцев максимально сократить количество приглашенных на церемонию бракосочетания.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, торжественную регистрацию можно будет перенести на более поздний срок, в случае совместного заявления пары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургских маршрутках водители выстраивают баррикады из лука и чеснока. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях.