Петербуржцам посоветовали отложить походы в загс

Петербуржцам посоветовали отложить походы в загс
Жителей просят перенести торжество. Фото: pixabay

Жителям Северной столицы порекомендовали отложить посещение отделов загса и дворцов бракосочетания из-за угрозы распространения инфекции COVID-19.

Соответствующие ограничения будут действовать до конца апреля. Комитет по делам записи актов гражданского состояния попросил петербуржцев максимально сократить количество приглашенных на церемонию бракосочетания.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, торжественную регистрацию можно будет перенести на более поздний срок, в случае совместного заявления пары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургских маршрутках водители выстраивают баррикады из лука и чеснока. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях.

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