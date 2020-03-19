В Петербургских маршрутках водители выстраивают баррикады из лука и чеснока

В Петербургских маршрутках водители выстраивают баррикады из лука и чеснока
Маршрутка. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Северной столице водители маршрутных автобусов защищаются от эпидемии COVID-19 чесночно-луковыми ароматами.

Обо всем стало известно сегодня, 19 марта. Фотографиями из пассажирского транспорта поделились очевидцы в группе «Неизведанное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам пользователей социальной сети «ВКонтакте», им пришлось столкнуться с таким водителем, который между собой и пассажирами разложил нарезанный лук.

«У водителей маршруток своя борьба с коронавирусом. Лук и чеснок решают», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус отменил большинство судебных заседаний. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня.

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