В Петербурге коронавирус отменил большинство судебных заседаний

В Петербурге коронавирус отменил большинство судебных заседаний
Суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Северной столице суды начали выполнять постановление Президиума ВС РФ и Совета Судей.

Ограничения вступают в силу сегодня, 19 марта. Доступ посетителей был ограничен для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Петербурге.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города, Арбитражный суд приостановил на время личный прием граждан и проведение судебных заседаний, за исключением тех, что касаются дел о привлечении к административной ответственности.

Напомним, вчера, 18 марта Верховный суд РФ постановил рассматривать в судах лишь дела безотлагательного характера. Распоряжение будет действовать до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России скончался первый пациент с коронавирусом.

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