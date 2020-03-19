В Петербурге коронавирус отменил большинство судебных заседаний

В Северной столице суды начали выполнять постановление Президиума ВС РФ и Совета Судей.

Ограничения вступают в силу сегодня, 19 марта. Доступ посетителей был ограничен для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Петербурге.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города, Арбитражный суд приостановил на время личный прием граждан и проведение судебных заседаний, за исключением тех, что касаются дел о привлечении к административной ответственности.

Напомним, вчера, 18 марта Верховный суд РФ постановил рассматривать в судах лишь дела безотлагательного характера. Распоряжение будет действовать до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России скончался первый пациент с коронавирусом.