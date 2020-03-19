Мама Кокорина трогательно поздравила футболиста с днем рождения и показала детские фотографии сына

Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который играет сейчас за «Сочи» на правах аренды, трогательно поздравила сына с днем рождения. Сегодня, 19 марта, ему исполнилось 29 лет.

Она пожелала сыну всегда двигаться к поставленной цели, здоровья и удачи.

«Мы поздравляем тебя с днем рождения! Очень надеемся, что больше никто и никогда не помешает тебе идти к поставленной цели. Пусть не покидает тебя сила духа и твердость характера, рядом будут верные и бескорыстные друзья, твою жизнь больше не омрачают неприятности», — написала Светлана на странице в Instagram и опубликовала ролик с детскими фотографиями футболиста.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в сочинский клуб.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.