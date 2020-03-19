Сервис доставки продуктов iGooods в 2,6 раз расширяет штат сотрудников

Сервис доставки продуктов iGooods в 2,6 раз расширяет штат сотрудников
Больше всего сотрудников требуется в Москве и Петербурге, однако расширять штат также будут в Казани, Твери, Туле, Ярославле и Белгороде. Фото: pixabay.com

Один из крупнейших российских сервисов доставки товаров iGooods увеличивает количество курьеров и закупщиков на две тысячи человек.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все больше покупателей предпочитают заказывать доставку продуктов на дом. Нагрузка на курьерскую службу, как и на аналогичные сервисы в целом, значительно возрастает. Как объяснили в пресс-службе iGooods, на данный момент в компании работают более 600 курьеров и 600 персональных закупщиков.

Однако сервис планирует капитальное расширение: увеличить количество курьеров на 800, а закупщиков — на 1200 человек. Таким образом iGooods не только расширит свое присутствие на рынке, но и трудоустроит значительное количество людей, возможно, потерявших работу из-за коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус грозит ресторанному бизнесу в Петербурге кризисом. А если власти не согласятся предоставить налоговые каникулы, то и вовсе — банкротством.

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