В Петербурге из-за коронавируса перенесли международный книжный салон

Пока что, книги желательно читать дома, находясь в самоизоляции. Фото: unsplash.com

Пока что, книги желательно читать дома, находясь в самоизоляции. Фото: unsplash.com

Во избежании распространения COVID-19, мероприятие было перенесено на сентябрь 2020 года. Об этом сообщает комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Напомним, юбилейный XV книжный салон должен был пройти в мае.

Мероприятие стало визитной карточкой города на Неве и с 2006 радует петербуржцев, которые неравнодушны к чтению.

Комитет подчеркнул, что надеется, что Книжный салон в этом году точно состоится в сентябре, проведет культурную программу и представит книжные новинки, а не отменится.

Многие мероприятия города подверглись переносу или отмене. До 30 апреля запрещены мероприятия с численностью более 50 человек. Данное распоряжение вчера, 18 марта, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вырос спрос на книги с доставкой до дома.