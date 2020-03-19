В Петербурге вырос спрос на книги с доставкой до дома

На фоне коронавируса в Петербурге резко вырос спрос на книги с доставкой до дома.

Кроме того, петербуржцы стали больше интересоваться настольными играми.

«На фоне активного обсуждения вирусных заболеваний многие сокращают посещение общественных мест и переносят покупки в онлайн»,— рассказали в компании «Озон», сообщает «Мойка 78».

Аналитики отмечают, что заказы книг выросли в полтора раза.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все больше покупателей предпочитают заказывать доставку продуктов на дом. Нагрузка на курьерскую службу, как и на аналогичные сервисы в целом, значительно возрастает. Также сообщалось, что в России вырос спрос на книги о вирусах и эпидемии на фоне распространения коронавируса.