Вице-президент Лукойла сравнил цены на нефть с катастрофой

Напомним, цена за баррель опустилась ниже 25 долларов. Таких показатель не было вот уже 17 лет.

Еще утром 18 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цена действительно маленькая и хотелось, чтобы она была выше. В тот момент цена находилась на отметке чуть ниже 28 долларов.

Ситуация катастрофичная. Так считает совладелец и вице-президент нефтяной компании Лукойл Леонид Федун. Ведь еще недавно нефть продавалась за 50 долларов и больше.

По его мнению, резкое падение цен — дело сорванной сделки ОПЕК+. Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти.

Коронавирус тоже сыграл роль, но, если бы не срыв сделки, цена могла остаться на уровне 50 долларов за баррель.

Далее речь уже будет идти о войне на истощение. Ведь Россия и Саудовская Аравия намерены увеличить добычу нефти, но делать они это будут на падающем рынке. И это только на руку США. Об этом сообщает РБК.

США зависит от цен на нефть и бензин. В условиях нынешней экономической ситуации, доходы американцев вырастут на 6%. Россиянам же падение цен на бензин ждать не приходится. Виной тому особенность налоговой системы. Курс рубля же продолжит падение, от чего доходы жителей РФ будут уменьшаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию на рынке.