В Санкт-Петербурге задержан глава компании «Питеройл» по делу о самоуправстве

В Санкт-Петербурге задержан глава компании &#171;Питеройл&#187; по делу о самоуправстве
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Петербургские правоохранители задержали генерального директора ООО «Питеройл» Алексей Макаров, который проходит фигурантом по делу о самоуправстве.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, по факту самоуправства возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство».

Согласно данным СПАРК, основным видом деятельности компании «Питеройл» является оптовая торговля тремя видами топлива и подобными продуктами. Организация была зарегистрирована в 2015 году в Санкт-Петербурге.

Партнерами компании являются «Сургутнефтегаз», «Лукойл», Shell, Tatneft.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юриста в Петербурге задержали за кражу 15 млн у бизнесмена. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Деньги найдены и изъяты. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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