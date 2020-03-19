Каннский фестиваль перенесли на лето из-за коронавируса

Организаторы Каннского кинофестиваля решили перенести мероприятие с мая на июнь или июль в связи с активным распространением эпидемии нового типа коронавируса во Франции.

На сайте фестиваля сообщается, что изначально его планировали провести с 12 по 23 мая, однако намеченные даты было решено перенести. Организаторы сообщают, что одним из вариантов стала возможность провести кинофестиваль в конце июня-начале июля этого года.

Согласно последним данным, во Франции зафиксировано почти 11 тысяч случаев коронавируса, из которых 372 оказались смертельными, а 602 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за коронавируса перенесли международный книжный салон. Напомним, юбилейный XV книжный салон должен был пройти в мае.