Российских туристов вывезут из Черногории на самолетах «Аэрофлота» и «Победы»

Российских туристов вывезут из Черногории на самолетах &#171;Аэрофлота&#187; и &#171;Победы&#187;
Туристов вернут на родину 20 марта. Фото: pixabay

Российские авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Победа» получили разрешение на осуществление рейсов из Подгорицы (столица Черногории) в Россию. Туристов вернут на родину 20 марта.

Как сообщает пресс-служба российского посольства в Черногории», аэропорт Подгорицы примет самолеты «Победы» в 8.00 и 11.20 по местному времени, а обратно в Россию они вылетят в 9.00 и 12.10. Воздушное судно «Аэрофлота» прилетит в Подгорицу в 14.10 и вылетит в 15.30.

В посольстве подчеркнули, что время рейсов могут перенести, поскольку данная информация является предварительной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Черногории из-за закрытия границ застряли более тысячи жителей России. Власти Черногории сначала не давали разрешения на организацию чартерный рейсов для вывоза россиян, несмотря на большое количество обращений.

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