В Черногории из-за закрытия границ застряли более тысячи жителей России

В понедельник, 16 марта, в стране остановили авиационные, железнодорожные и автобусные перевозки из-за коронавируса. В результате этого туристы из России не могут вернуться домой. Во вторник, 17 марта, клиенты авиакомпании «Победа» не смогли улететь. Люди тщетно ожидали своего рейса, который оказался отменен.

Власти Черногории сначала не давали разрешения на организацию чартерный рейсов для вывоза россиян, несмотря на большое количество обращений. Но позже Подгорица обозначила условия, при которых сделает возможным возвращение жителей России домой. Власти Черногории требуют, чтобы для 50 граждан Черногории, которые сейчас находятся в Москве, была организована бесплатная доставка в Тиват. Об этом сообщают РИА-новости.

МИД России принимает все необходимые меры, чтобы получить разрешение на организацию возвращения своих граждан. Ведутся переговоры с Подгорицей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти хотят закрыть границы на неопределенный срок.