Власти хотят закрыть границы на неопределенный срок

Окончательное решение примут в ближайшие дни. Также россияне могут лишиться возможности выезжать за пределы страны.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Президент России Владимир Путин думает над временным закрытием границ из-за распространения коронавируса. Нововведение не коснется граждан страны, а также обладателей вида на жительства и представителей официальных делегаций. Скорее всего, сами россияне также не смогут выезжать за границу на неопределенный срок.

Напоминаем, что подобное решение проблемы рассматривает и Европейский союз. Тем временем глава Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к закрытию границ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Украине остановятся метро, самолеты и поезда. Президент страны велел ужесточить карантинные меры для того, чтобы приостановить распространение коронавируса.