В Украине остановятся метро, самолеты и поезда

Президент страны велел ужесточить карантинные меры для того, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении на Facebook. Поезда и самолеты перестанут связывать украинские города, а также перестанут доставлять пассажиров в другие страны. Эти меры вступят в силу уже 18 марта и до какого числа они будут действительны – непонятно. Что касается наземного транспорта, то он продолжит работать, но одновременно в нем не смогут находиться более 20 человек.

Зеленский также хочет закрыть торговые центры, кинотеатры и прочие развлекательные заведения, оставив только продуктовые магазины и аптеки. Напоминаем, что карантин в Украине объявлен до третьего апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом.