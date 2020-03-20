В Лондоне появились мародеры на фоне коронавируса

В столице Великобритании произошло мародерство из-за коронавируса — шесть хулиганов разбили витрину во время кражи алкоголя.

Как сообщает Daily Mail, полки во многих супермаркетах в Лондоне сейчас опустошены, поскольку местные жители заранее запаслись продуктами. Однако правительство заявляет, что дефицита товаров нет и призывает отказаться от затеи делать долгосрочные запасы еды. Вся эта обстановка с коронавирусом спровоцировала ряд разбоев в городе.

Шестеро мародеров хотели украсть бутылки с алкоголем, спрятав их под одеждой. Сотрудники магазина оказали сопротивление, после чего воры сбежали, разбив витрину магазина.

Полиция задержала злоумышленников и сообщила, что этот случай мародерства стал одним из четырех за последние дни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе налетчики ограбили банк.