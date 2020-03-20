В Сосновом Бору построят ветеринарную клинику за 40 млн рублей

Ветклиника будет рассчитана на 60 посещений в день. Фото: Pixabay

Ветклиника будет рассчитана на 60 посещений в день. Фото: Pixabay

В Сосновом Бору началось строительство ветклиники. Подрядная организация приступила к основному этапу — геодезической разбивке, сообщили в пресс-служба администрации Ленобласти.

Напомним, в 2019 году к главе Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой построить ветеринарную клинику обратились жители Соснового Бора. Сейчас строительство лечебницы для животных взято под контроль главы региона.

Планируется, что ветклиника будет рассчитана на 60 посещений в день. Она будет представлять из себя одноэтажное вытянутое здание. Стоимость проекта составляет 40,6 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сосновом Бору открылась новая ветеринарная клиника, где можно не только вылечить животное, но также чипировать и прививать собак и кошек. Отмечается, что на достигнутом результате останавливаться не собираются – будут расширяться и строиться новые учреждения для братьев наших меньших.