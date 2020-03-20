У безработной петербурженки угнали Hyundai за 1,6 млн

В Калининском районе Петербурга неизвестные похитили автомобиль Hyundai Tucson. Машина принадлежит безработной местной жительнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, автомобиль был угнан в ночь с 18 на 19 марта. Пропажу владелица обнаружила утром в четверг. С заявлением об угоне женщина обратилась в полицию.

Последний раз автомобиль петербурженка видела в 19:00 18 марта. Стоимость Hyundai Tucson она оценила в 1,6 млн рублей.

Машина не оборудована средствами спутниковой связи. Информация об угоне передана нарядам ППС, ГИБДД и ОВО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге угнали Lexus 570 стоимостью 7 млн рублей. Машину владелицв оставил на парковке у отеля на проспекте Большевиков в Невском районе. Принадлежит автомобиль 45-летней жительнице Москвы.