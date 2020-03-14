У москвички в Петербурге угнали 7-миллионный «Лексус»

Преступники покусились на совсем новый автомобиль. Фото: pixabay.com

Преступники покусились на совсем новый автомобиль. Фото: pixabay.com

У жительницы столицы в Санкт-Петербурге угнали дорогостоящую иномарку, оставленную на парковке возле гостиницы.

В правоохранительные органы с заявлением об угоне обратилась владелица люксового автомобиля. Инцидент произошел вечером четверга, 12 марта. Новый белый «Лексус 570» угнали неизвестные, пока машина находилась на парковке возле отеля на проспекте Большевиков в Невском районе Северной столицы.

Нанесенный материальный ущерб 45-летняя хозяйка внедорожника оценила в 7 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе управления МВД России по Петербургу и области. Полиция разыскивает злоумышленников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе обиженная женщина решила отомстить своему бывшему избраннику и подожгла его автомобиль. Однако выяснилось, что нарушительница ошиблась машиной.