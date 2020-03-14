В Петербурге женщина отомстила бывшему и подожгла не тот автомобиль

В Петербурге женщина отомстила бывшему и подожгла не тот автомобиль
Женщину отпустили под подписку о невыезде. Фото: Baltphoto

Жительница Северной столицы, оскорбленная своим бывшим возлюбленным, задумала ему отомстить, но в итоге пострадал невинный человек.

Инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга, на проспекте Стачек. Мужчина оставил свою припаркованную Mazda, а спустя некоторое время нашел автомобиль значительно поврежденным: пострадали бампер, багажник и задние фары.

Владелец иномарки обратился в правоохранительные органы, и вскоре стражи порядка задержали 41-летнюю безработную петербурженку. Женщина объяснила, что хотела отомстить своему бывшему, но, как сообщает «Форпост Северо-Запад», похоже, перепутала машины. Её отпустили под подписку о невыезде. Полиция продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что вандалы испортили стены школы на Рябовском шоссе.

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