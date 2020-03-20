На улице Пугачева ночью сгорела иномарка

В ночь на пятницу, 20 марта, в Красногвардейском районе Северной столицы на улице Пугачева вспыхнул внедорожник Land Rover.

Чрезвычайное происшествие случилось около 4:00 неподалеку от дома №2 по улице Пугачева. О пожаре рассказали очевидцы, поделившись видео- и фотоматериалами с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Авторы публикации отмечают, что перед тем, как автомобиль загорелся, были слышны «страшные взрывы». К счастью, в жители окрестных домов оперативно обратились в службу спасения. Уже в 4:48 пожар был ликвидирован специалистами. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока что остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстал водитель, сбивший в августе прошлого года пенсионерку и её 9-летнюю внучку.