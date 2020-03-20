В Петербурге появится дата-центр «Росэнергоатома»

В Петербурге появится дата-центр &#171;Росэнергоатома&#187;
Для реализации в проект необходимо инвестировать около 14 миллиардов рублей. Фото: pixabay.com

Центры обработки данных (ЦОД) «Росэнергоатома» в ближайшее время появятся в Северной столице, а также на территории Москвы и Республики Татарстан.

Глобальное расширение энергетической компании запланировано на ближайшие три-четыре года. В рамках проекта, дата-центры появятся недалеко от Казани, в столице России и в городе на Неве. Об этом в пятницу, 20 марта, пишет ТАСС. Подробности строительства пока неизвестны, однако есть информация, что в Москве появится сразу два ЦОДа, один из которых будет главным, самым большим.

Глава сектора экономики и финансов «Росэнергоатома» Сергей Мигалин отмечает, что для компании стратегически важной является связка Москва — Удомля — Санкт-Петербург.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское судно, посланное на помощь в завершении строительства «Северного потока-2» изменило маршрут.

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