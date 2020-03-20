Беглов проверил соблюдение мер безопасности на хлебозаводе «Арнаут»

Губернатор Северной столицы Александр Беглов убедился в безопасности производства хлеба на петербургском заводе «Арнаут».

В пятницу, 20 марта, глава города незапланировано посетил предприятие «Арнаут», чтобы проконтролировать всю цепочку производства хлебной продукции и проверить соблюдение мер безопасности на каждом его этапе. По итогу проверки губернатор остался доволен работой хлебозавода, а также тем, как руководство и сотрудники «Арнаута» подошли к вопросу усиленной дезинфекции и соблюдения санитарных норм.

Беглов отметил, что перед началом работы все сотрудники в обязательном порядке проходят трехступенчатую санобработку и измеряют температуру. На заводе даже представили новую систему обработки обуви — при входе в каждый цех и в санузлы лежат дезинфицирующие коврики, которые обрабатывают подошву специальным раствором, если наступить на поверхность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы остались недовольным посещением гипермаркета Александром Бегловым. Горожане продолжают жаловаться на дефицит продуктов.