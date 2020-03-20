Беглов проверил соблюдение мер безопасности на хлебозаводе «Арнаут»

Беглов проверил соблюдение мер безопасности на хлебозаводе &#171;Арнаут&#187;
Всю деятельность предприятия контролирует Роспотребнадзор. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Губернатор Северной столицы Александр Беглов убедился в безопасности производства хлеба на петербургском заводе «Арнаут».

В пятницу, 20 марта, глава города незапланировано посетил предприятие «Арнаут», чтобы проконтролировать всю цепочку производства хлебной продукции и проверить соблюдение мер безопасности на каждом его этапе. По итогу проверки губернатор остался доволен работой хлебозавода, а также тем, как руководство и сотрудники «Арнаута» подошли к вопросу усиленной дезинфекции и соблюдения санитарных норм.

Беглов отметил, что перед началом работы все сотрудники в обязательном порядке проходят трехступенчатую санобработку и измеряют температуру. На заводе даже представили новую систему обработки обуви — при входе в каждый цех и в санузлы лежат дезинфицирующие коврики, которые обрабатывают подошву специальным раствором, если наступить на поверхность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы остались недовольным посещением гипермаркета Александром Бегловым. Горожане продолжают жаловаться на дефицит продуктов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов арнаут безопасность меры безопасности санкт-петербург хлебозавод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Какой-то мордоворот»: петербуржец с маленьким сыном устроил ...
Губернатор Петербурга проверил безопасность на хлебозаводе
Беглов проверил соблюдение мер безопасности на хлебозаводе «Арнаут»
Число исцелившихся от вируса Сovid-2019 в России выросло почти вдвое
В Выборге перекрыли улицу из-за частичного обрушения Дома Говинга
В Выборге за хранение и сбыт наркотиков задержали петербуржца
В Петродворцовом районе раскрыт грабеж двухлетней давности, задержаны две женщины
В Совете Европы оценят поправки к Конституции в России к июню