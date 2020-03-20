В Крыму задержали серийного вора после заявления пенсионерки из Петербурга

В Крыму задержали серийного вора после заявления пенсионерки из Петербурга
Женщина обратилась в отдела полиции в аэропорту Симферополя. Фото: pixabay

Правоохранители в Крыму задержали серийного вора. Мужчина попался после того, как похитил чемодан у пожилой петербурженки.

Пассажирка из Северной столицы обратилась в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя. Она рассказала, что забыла свои вещи недалеко от остановки и села в рейсовый автобус.

Как сообщает региональное управление МВД РФ на транспорте, полицейским удалось поймать похитителя. Им оказался 43-летний местный житель.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что днем ранее злоумышленник похитил две багажные тележки на территории аэровокзального комплекса. Он спрятал их в заброшенном доме и планировал продать.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка не нашла своего Hyundai Tucson за 1,6 миллионов на парковке.

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