Петербурженка не нашла своего Hyundai Tucson за 1,6 миллионов на парковке

В Калининском районе Северной столицы жительница лишилась легкового авто марки Hyundai Tucson.
В четверг, 19 марта, в отдел полиции обратилась неработающая женщина. Она рассказала, что припарковала иномарку у дома №11 по улице Бутлерова. На следующее утро автомобиля на указанном месте уже не было.
Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница оценила иномарку в 1,6 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замдиректора медицинского учреждения подозревают в получении взятки в 5,5 миллионов. Мужчину задержали.