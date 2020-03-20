Петербурженка не нашла своего Hyundai Tucson за 1,6 миллионов на парковке

В Калининском районе Северной столицы жительница лишилась легкового авто марки Hyundai Tucson.

В четверг, 19 марта, в отдел полиции обратилась неработающая женщина. Она рассказала, что припарковала иномарку у дома №11 по улице Бутлерова. На следующее утро автомобиля на указанном месте уже не было.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница оценила иномарку в 1,6 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замдиректора медицинского учреждения подозревают в получении взятки в 5,5 миллионов. Мужчину задержали.