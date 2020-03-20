Член Олимпийского комитета Японии призвал перенести Олимпиаду

Член Олимпийского комитета Японии призвал перенести Олимпиаду
Фото: pixabay.com

Каори Ямагучи, известная японская дзюдоистка и член Олимпийского комитета призвала пожалеть спортсменов и перенести проведение Олимпиады в Токио.

Спортсменка считает, что из-за возрастающей угрозы от пандемии коронавируса не представляется возможным проводить масштабные соревнования, передает CNN. Дзюдоистка, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, уверена, что в текущей эпидемиологической ситуации участники Олимпиады не сумеют подготовиться должным образом.

Ближайшее заседание Олимпийского комитета назначено на 27 марта, Ямагучи намерена вынести на обсуждение вопрос о переносе игр. Она считает, что проводит соревнования не стоит, «если люди не смогут ими наслаждаться».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» планирует приступить к тренировкам через «Skype».

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