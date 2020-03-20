Чайки нагрянули в парк 300-летия и напугали петербуржцев

Горожане не понимают, откуда столько птиц.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Лахта Онлайн Приморский район». На снимках, которыми поделились петербуржцы, видно, что над парком 300-летия кружат десятки чаев, а еще больше их разгуливает по земле. Явление горожане назвали «нашествием» – они не понимают, откуда слетелось столько птиц и почему.

«На заливе ветер, наверное»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев удивил грызун размером с кота на Маршала Жукова. Грызун был замечен на Петергофском шоссе, неподалеку от перекрестка с Маршала Жукова. Зверек бежал к трамвайной остановке.