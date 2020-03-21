В США угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги

В США угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги
"Уловом" злоумышленника стали более 8 тонн туалетной бумаги. Фото: pixabay

В Соединенных Штатах житель Северной Каролины угнал фургон, в котором находились восемь тонн туалетной бумаги.

Как сообщает Fox News, полиция штата обратила внимание на фуру, которая нарушила правила дорожного движения на одной из трасс. Стражи порядка решили проследить за ним до конца маршрута и выяснили, что машина была угнана. Известно, что в грузовике, помимо туалетной бумаги, были еще и бумажные полотенца, которые сейчас пользуются огромным спросом из-за пандемии нового типа коронавируса.

Правоохранители заявили, что не станут раскрывать личность угонщика, объяснив это тем, что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант высмеял людей, которые в панике скупают туалетную бумагу из-за коронавируса.

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США туалетная бумага угон фургон
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