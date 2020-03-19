Ургант высмеял людей, которые в панике скупают туалетную бумагу из-за коронавируса

Ургант высмеял людей, которые в панике скупают туалетную бумагу из-за коронавируса
Иван Ургант. Фото: https://vk.com/vecherniy.urgant

Телеведущий Иван Ургант пошутил над теми, кто в панике скупает туалетную бумагу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале ведущий посмеялся над людьми, которые массово скупают предметы личной гигиены и продукты питания.

Гостем программы стал актер и режиссер Григорий Добрыгин. Вместе с Ургантом они разыграли небольшую сценку. Добрыгин вручил ведущему чемодан с четырьмя рулонами туалетной бумаги. Когда шоумен увидел это, то удивился, почему режиссер принес так мало. Добрыгин ответил, что это все, что удалось достать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом изменила съемки «Вечернего Урганта».

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