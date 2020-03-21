Крупный пожар произошел на складе алюминиевого завода в Подмосковье

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Дмитровском районе Подмосковья на большой площади горит склад Опытного Завода Алюминиевой Ленты.

Согласно данным «Интерфакса», площадь пожара на складском помещении в поселке Каналстрой превысила 60 тысяч квадратных метров. Огонь быстро захватил здание — к моменту приезда сотрудников МЧС половина склада уже полыхала.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, сейчас специалисты рассматривают несколько версий возникновения возгорания, среди которых есть и поджог.

По данным МЧС, на момент возгорания на складе не было людей, информации о пострадавших не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают более ста огнеборцев и 45 спецмашин. К тушению пожара также привлекли три вертолета и пожарный поезд.

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