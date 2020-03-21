В Гатчинском районе сгорела дача

В Ленинградской области под Гатчиной произошел дачный пожар, сообщили в главном управлении МЧС по области.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании примерно в полночь в субботу, 21 марта. Все произошло в садоводстве «Кировец» в Гатчинском районе, где загорелась дача. На место происшествия направили восемь пожарных и две спецмашины. Огонь успел распространиться по площади в 24 квадратных метра.

Ликвидировать огонь удалось к 0.39. На пепелище работают дознаватели, которые устанавливают причину произошедшего.

В ведомстве добавили, что данные о возможных пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с пострадавшими произошло на Дороге жизни во Всеволожске.