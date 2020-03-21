ДТП с пострадавшими произошло на Дороге жизни во Всеволожске

ДТП с пострадавшими произошло на Дороге жизни во Всеволожске
Место ДТП. Кадр из видео vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 20 мара, в Ленинградской области, сообщают очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на Дороге жизни в городе Всеволожске. Судя по опубликованной в группе видеозаписи, в ДТП столкнулись два автомобиля.

«Машины стояли на светофоре, водителю сзади стало плохо, не справился с управлением. Пострадали наши друзья, поэтому не надо говорить, что кто-то куда-то спешил», — написала знакомая пострадавших, также рассказав, что в больницу ехать пришлось — зашивали подбородок, делали рентген и узи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец потерял сознание за рулем машины на Кораблестроителей.

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