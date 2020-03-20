Петербуржец потерял сознание за рулем машины на Кораблестроителей

Его автомобиль врезался в припаркованную машину. Мужчина остался жив, ему оказывается помощь.

Все случилось сегодня, 20 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент произошел на Кораблестроителей – там «Ягуар» под управлением пожилого водителя врезался в припаркованный автомобиль. Выяснилось, что мужчина потерял сознание и не контролировал ситуацию. На место прибыли пожарные, полиция, скорая помощь и сотрудники ДПС. Подоспел и владелец поврежденной машины.

Водитель жив, ему оказали необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в жестком ДТП с Mercedes и BMW на Невском никто не пострадал.