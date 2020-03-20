В жестком ДТП с Mercedes и BMW на Невском никто не пострадал

В Центральном районе Петербурга дорогостоящие иномарки Mercedes и BMW не поделили дорогу. В результате столкновения машины «разлетелись в стороны».

Авария произошла у дома 146 по Невскому проспекту недалеко от пешеходного перехода. По словам очевидцев, один из автомобилистов пытался обогнать другого. В результате чего машины столкнулись и «разлетелись в разные стороны».

«Голубой [Mercedes — прим. ред.] ехал по своей полосе с нормальной скоростью. Черный [BMW — прим. ред.] ехал очень быстро и чуть в людей не влетел, они в полуметре от него проходили», — рассказала одна из свидетельниц происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Другие очевидцы утверждают, что видели, как Mercedes нарушил правила дорожного движения. В том числе, ехал на красный свет.

Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, никто в результате ДТП не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на углу Софийской улицы и Белы Куна произошло массовой ДТП с участием грузового авто.