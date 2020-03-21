В Уфе сотрудники ФСБ стреляли по преступникам, есть погибшие

Сотрудники ФСБ в столице Башкирии провели спецоперацию, в ходе которой были вынуждены открыть огонь по подозреваемым.

Все произошло в субботу, 21 марта. По предварительной информации, злоумышленники находились в автомобиле, на котором перевозили взрывчатку. Несколько человек были задержаны.

Как сообщили «Известия», в результате стрельбы есть погибшие.

ФСБ инцидент не комментирует. Доступ к месту происшествия полностью перекрыт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка услышала не менее десяти выстрелов на пересечении Марата и Невского.