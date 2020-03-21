В Уфе сотрудники ФСБ стреляли по преступникам, есть погибшие

Сотрудники ФСБ в столице Башкирии провели спецоперацию, в ходе которой были вынуждены открыть огонь по подозреваемым.
Все произошло в субботу, 21 марта. По предварительной информации, злоумышленники находились в автомобиле, на котором перевозили взрывчатку. Несколько человек были задержаны.
Как сообщили «Известия», в результате стрельбы есть погибшие.
ФСБ инцидент не комментирует. Доступ к месту происшествия полностью перекрыт.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка услышала не менее десяти выстрелов на пересечении Марата и Невского.