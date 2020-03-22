Ночью спасатели тушили ангар в Гатчинском районе

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 22 марта в поселке городского типа Тайцы в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся ангар.

Сообщение о пожаре поступило в 00:58. В ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники. Горела обстановка на площади 264 квадратных метра, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Справиться с огнем удалось в 2:31. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти спасатели потушили жилой дом. Постройка горела на площади 304 кв. м.