Хорватия пострадала от разрушительного землетрясения

Хорватия пострадала от разрушительного землетрясения
Пострадал известный собор. Фото: Pixabay

Сегодня, 22 марта, в Загребе случилось землетрясение магнитудой 5,3 балла. Эпицентр пришелся на глубину 10 км на расстоянии 7 км к северу от города. Природный катаклизм начал происходить рано утром, в 6 утра по местному времени. Об этом сообщает Associated Press.

Очевидцы рассказали о сильном повреждении зданий, автомобили оказались завалены кирпичами, повсюду валяются куски от поврежденных конструкций. Также, пострадала местная достопримечательность — Загребский собор. Разрушение пришлось на один из его шпилей.

О погибших, к счастью, не сообщается. Известно лишь о 15-летнем подростке, получившим сильные повреждения и о нескольких других местных жителей получивших травмы.

Известно, что данное землетрясение сильнее для Загреба за последние 140 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Юта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
загреб землетрясение хорватия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хорватия пострадала от разрушительного землетрясения
Из больницы Боткина выписали 61 человека после проверки на коронавирус
С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Еще 61 человек в России заразился коронавирусом
Плановые госпитализации в некоторых больницах Петербурга приостановлены ...
Ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе
«Смешарики» проведут концерт для детей в режиме онлайн
Петербуржцев, не входящих в группу риска, просят не сдавать тесты на коронавирус