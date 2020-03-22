Для скупающих туалетную бумагу придумали термин

Для людей, скупающих туалетную бумагу в огромных количествах, придумали термин. Фото: unsplash.com

Для людей, скупающих туалетную бумагу в огромных количествах, придумали термин. Фото: unsplash.com

В англоязычный словарь Urban Dictionary включили новый термин — covidiot. Слово описывает людей, которые скупают туалетную бумагу и другие товары, на фоне пандемии коронавируса.

Слово «covidiot» состоит из двух образующих: первая отсылает к коронавирусу COVID-19, вторая — к слову «идиот». В переводе на русский термин звучит как «ковидиот».

Согласно словарю Urban Dictionary, «ковидиот» имеет два значение. Первое описывает человека, который игнорирует меры предосторожности, не думая о здоровье и безопасности других. Второе — человека, который скупает все товары, лишая соседей возможности приобрести их.

В качестве примеров в словаре приведены два предложения: «Ты видел того ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в корзине?», «Эта ковидиотка обнимает каждого, кого видит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга на фоне эпидемии коронавируса массово скупают туалетную бумагу, тушенку и макаронные изделия. Тенденцию зафиксировали сервисы доставки продуктов.