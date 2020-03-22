Петербургские фигуристы продолжают тренироваться

Занятия проходят в Академии фигурного катания и во дворце спорта «Юбилейный». Спортсменов не страшит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на тренеров Людмилу Великову и Алексея Мишина.

Школы Москвы временно остановили свою работу ещё вчера, 21 марта, по указанию мэра Сергея Собянина. Продлится их карантин с 21 марта по 12 апреля.

В Санкт-Петербурге пока распоряжений об остановке занятий не принималось. Фигуристы продолжают кататься с письменного согласия родителей, в случае, если они несовершеннолетние и просто с согласия, если им уже есть 18 лет. Об этом рассказала фигуристка Алена Леонова, которая занимается в академии Фигурного катания. Подчеркнула она и то, что всем измеряют температуру. По словам спортсменки, возможно, завтра, 23 марта, будут приняты решения, закрывать учреждения или нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плановые госпитализации в некоторых больницах Петербурга приостановлены из-за коронавируса.