Плановые госпитализации в некоторых больницах Петербурга приостановлены из-за коронавируса

Список учреждений опубликовал комитет по здравоохранению Петербурга.

Согласно сообщению пресс-службы администрации Северной столицы, ограничения ввелись для следующих больниц: Городская Покровская больница (профиль «травматология и ортопедия на койки «травматологические»), Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы (терапия, хирургия, гинекология, урология, травматология и ортопедия на койки «травматологические»), Городская многопрофильная больница 2 и Клиническая больница святителя Луки (по профилю урология), Городская больница 9 (гинекология) и Городская больница 14 (профиль хирургия на койки «гнойные хирургические).

Помимо этого, из-за эпидемиологической ситуации в городе, связанной с коронавирусом и увеличением заболеваемостью ОРВИ, вводятся ограничения в стационарах. Посетители и родные горожанина, который пребывает в больнице, не смогут приходить к нему до особого распоряжения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подготовили три больницы для карантина по коронавирусу.