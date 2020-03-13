В Ленобласти подготовили три больницы для карантина по коронавирусу

В Ленинградской области определили медицинские учреждения, в которых будут размещать местных жителей, приезжающих из европейских и азиатских стран.

Как сообщает 47news, ссылаясь на вице-губернатора Ленобласти Николая Емельянова, ленинградцы, которые недавно прибыли из Европы и Азии, будут помещены под двухнедельный карантин. Для жителей Ленобласти с подозрением на коронавирус выделили геронтологический центр в Глажево в Киришском районе, дом-интернат в Лодейном поле, а также районную больницу в Морозовке во Всеволожском районе. Эти три медучреждения смогут принять всего до 200 человек.

Емельянов не сообщил о дате начала работы данных объектов. Он отметил, что не хочет, что бы коронавирус добрался до кого-либо из жителей Ленобласти.

На данный момент всех ленинградцев, у которых подозревают коронавирус, размещают в Боткинской больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подтвердили у 10-летнего ребенка.