В Петербурге коронавирус подтвердили у 10-летнего ребенка

Все пациенты с коронавирусом госпитализированы в больницу Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Все пациенты с коронавирусом госпитализированы в больницу Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге коронавирус диагностировали у 10-летнего ребенка. Девочка госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Коронавирусную инфекцию у неё выявили после возвращении из Австрии. В Петербург девочка прилетела 7 марта. Спустя три дня у неё появились симптомы ОРВИ, пишет «Мойка78» со ссылкой на комитет по здравоохранению Петербурга.

Всего в Петербурге подтверждено три новых случая коронавируса. Второй заболевший — 28-летний мужчина, который прилетел в Петербург из Берлина 8 марта. Госпитализирован он был после контакта с зараженным лицом. Признаков ОРВИ у мужчины по началу не было.

Третьим пациентом стала 35-летняя женщина. Она вернулась в Петербург из Франции 7 марта и обратилась за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.

Все пациенты с коронавирусом госпитализированы в Боткинскую больницу. Состояние их медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области подтвердили первый случай коронавируса.