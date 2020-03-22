Си Цзиньпин назвал две составляющие борьбы с коронавирусом

Си Цзиньпин назвал две составляющие борьбы с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о важности жилых сообществ в борьбе с коронавирусом. Скриншот

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал две важных составляющих в борьбе с пандемией коронавируса: лечение пациентов в больницах и профилактика со стороны жилых сообществ.

В жилых сообществах должна быть организована работа по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Должны быть приняты меры по мобилизации народных масс. В частности, необходимо обеспечить производство и бесперебойную поставку нужных товаров и продуктов, сообщает Медиакорпорация Китая.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, жилые сообщества — первая линия фронта борьбы с коронавирусом. Обеспечив их защиту, можно перекрыть каналы распространения инфекции.

В середине марта Си Цзиньпин лично посетил жилые сообщества Китая. С инспекционной проверкой он прибыл в сообщество Дунху Синьчэн в городе Ухань. Китайский лидер оценил, как устроена работа по профилактике заболевания, как обеспечивают потребности людей и ведется обслуживание населения.

Благодаря усилию всех слоев населения, ситуация в стране продолжает улучшаться, постепенно восстанавливается производство и другие сферы жизни, отметил Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости продолжить борьбу с бедностью, несмотря на пандемию коронавируса.

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